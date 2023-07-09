Доля импортных автомобилей на российском рынке в июне превысила 50%

В июне 2023 года более половины проданных легковых автомобилей ввезли из-за рубежа, сообщает «Автостат».



На долю импортных авто в июне пришлось 53% от общего объема реализации, тогда как годом ранее этот показатель составил 26%, то есть за год он продемонстрировал двукратный рост.

Эксперты разделяют импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный). По итогам начала лета на официальный импорт, то есть на поставки китайских автопроизводителей, пришлось 38%, на альтернативный — 15%. Год назад показатели были равны 16% и 10% от всех продаж соответственно.

Увеличилась доля рынка отечественных марок автомобилей: с 25% в июне 2022 года до 32% в июне 2023-го. Доля продаж иномарок локальной сборки упала более чем втрое: если в июне прошлого года они занимали почти половину (49%) рынка, то теперь только 15%.

За 6 месяцев 2023 года в Россию импортировали 227,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года.

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Маргарита Головатенко