Министр обороны России: КАМАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» серьезно нарастило поставки в войска автомобилей многоцелевого назначения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— КАМАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза. «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, — передает его высказывание «РИА Новости».

Шойгу добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему рассказали о производстве стратегических ракетоносцев Ту-160. Также глава оборонного ведомства побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель» и КАМАЗ. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

На совещании он заявил о заинтересованности министерства в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ. Министр попросил делать «более современную машину».



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Айрат Назипов