Сергей Шойгу попросил на совещании в Татарстане модернизировать бронетранспортеры МТ-ЛБ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о заинтересованности министерства в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ. Об этом он заявил на совещании в Татарстане.

— Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро, — передает его слова пресс-служба оборонного ведомства

МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) был принят на вооружение ВС Союза ССР в 1964 году. За это время было выпущено свыше 55 тысяч единиц этой техники. Он был создан для перевозки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Сегодня министр обороны посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему рассказали о производстве стратегических ракетоносцев Ту-160. Также Сергей Шойгу побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель» и КАМАЗ. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов