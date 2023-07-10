Полузащитник «Кубани» стал игроком казанского «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полузащитник краснодарской «Кубани» Даниил Родин подписал трехлетний контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Но играть следующий сезон Родин будет за ФК «КАМАЗ». Футболист отправился в аренду в челнинский клуб до конца сезона 2023/24.

Даниил Родин родился 7 декабря в 2002 года в Минеральных Водах. Карьеру футболиста начал в 2020 году за «Локомотив МВ». Также играл в составе ФК «Машук-КМВ».

Напомним, «Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым на один год. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов