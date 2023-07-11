Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством АО «ОМК»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК). Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, стороны обсудили вопросы сотрудничества.
На встрече также рассмотрели вопросы текущей деятельности и перспективы развития Альметьевского трубного завода. Он входит в состав ОМК.
В середине июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка.
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