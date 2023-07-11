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Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством АО «ОМК»

18:57, 11.07.2023
Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с руководством АО «ОМК»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК). Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, стороны обсудили вопросы сотрудничества.

На встрече также рассмотрели вопросы текущей деятельности и перспективы развития Альметьевского трубного завода. Он входит в состав ОМК.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В середине июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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