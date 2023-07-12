Вооруженный конвой доставит в Казань из Петербурга посвященную Рафаэлю Санти выставку

Как выяснило «Реальное время», этой осенью казанцы увидят выставку, приуроченную к 500-летию со дня смерти великого итальянского художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. Экспозиция включает в себя более ста произведений русского и зарубежного искусства из коллекции Музея Академии художеств, отражающих основные этапы творчества одного из крупнейших мастеров Высокого Возрождения.

В Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств существовала традиция, когда лучших учеников отправляли за границу для «совершенствования в искусствах». Им поручали выполнить копии с произведений выдающихся художников. Эти работы известных русских живописцев Антона Лосенко, Федора Бруни, Петра Басина, Карла Брюллова стали основой экспозиции.

Музей ИЗО Татарстана потратит на транспортировку экспонатов выставки «Рафаэль. Версии» более 1,7 млн рублей, экспозицию доставят с вооруженным сопровождением. Контракт распространяется сразу на две перевозки — из Санкт-Петербургского Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Казань и обратно. В татарстанской столице будут выставляться сразу 54 предмета искусства, а увидеть их казанцы смогут с сентября текущего года по март следующего. Подробности — в материале «Реального времени».

В основу экспозиции легли работы известных русских живописцев, в том числе произведения Карла Брюллова. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Изотермические фургоны и вооруженная охрана

Транспортировать экспонаты в главный музей изобразительного искусства республики будут с 14 по 28 сентября этого года. Обратная дорога в Санкт-Петербург предварительно намечена с 17 по 29 марта следующего года. Что касается самих предметов, то это будут в первую очередь картины, графика, гипсовые слепки, а также модели архитектурных элементов. Максимальные размеры полотен составят 286 на 220 сантиметров, а минимальные — 31,1 на 34,7 сантиметра. Что касается скульптур, то самые крупные из них — 50х46х27 сантиметров. Общая страховая стоимость всех произведений достигает 272,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит не только доставить выставку в целости и сохранности, но и заняться обеспечением ее демонтажа и монтажа, упаковкой и распаковкой, а также размещением по коридорам музеев.

Согласно требованиям заказчика, перевозка экспонатов будет осуществляться транспортной компанией в специализированном цельнометаллическом изотермическом автофургоне, оборудованном:

пневматической подвеской всех колес;

гидробортом;

системой «климат-контроль» для поддержания постоянной температуры в кузове на уровне не менее +21°C и не более +22°C;

системой крепежа груза внутри фургона на не менее трех уровнях,

панелями для неподвижного крепления перевозимых ящиков и экспонатов;

системой GPS/Глонасс отслеживания груза в реальном времени;

спальным местом для второго водителя.

Что касается охраны, то сопровождать каждый автомобиль будут не менее двух вооруженных людей. Кроме того, все фургоны будут опломбированы, а ящики, в которые уложат все эти предметы, расставят в соответствии со специальными руководствами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выставка уже прошла в Мурманске и Санкт-Петербурге

Выставка «Рафаэль. Версии» будет приурочена к 503-летию со дня смерти Рафаэля Санти (1483—1520). В нее войдут русские и зарубежные произведения искусства из коллекции Музея Академии художеств. Как отмечают в самой организации, экспонаты отразят в себе основные этапы творчества одного из крупнейших мастеров эпохи Высокого Возрождения.

В описании к выставке рассказывается, что еще во времена Петра I лучшие ученики Императорской Академии художеств отправлялись за границу для совершенствования своих навыков и обучения. Совет Академии в качестве задания давал им конкретные произведения выдающихся иностранных художников, с которых они должны были выполнить копии. Работы, что будут представлены на выставке, выполнены такими русскими авторами, как Федор Бруни, Алексей Марков, Всеволод Воинов. При этом некоторые из них картин дополнены тактильными копиями — скульптурами.

Выставка уже прошла в Мурманске и Санкт-Петербурге, где среди всех работ особое место занимало повторение «Сикстинской мадонны» Маркова (1834—1836) и копия кисти Бруни, будущего ректора академии. Образцом для последней стала фреска «Триумф Галатеи». Помимо работ этих мастеров, посетители выставки также могли увидеть копии произведений Рафаэля, созданные Михайловым, Васильевым и другими живописцами XIX века.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин