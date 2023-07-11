Россиян предложили освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство планирует освободить от НДФЛ доходы физических лиц — резидентов России в случае, когда они приобретают акции или доли в отечественной компании у нерезидента и после этого продавец прощает образовавшийся долг покупателю, сообщает РБК.



Законопроект одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля.

Согласно проекту поправок, от НДФЛ освободят «доходы в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец — иностранная организация (или иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом Российской Федерации), в случае принятия решения о прощении долга такой организацией (гражданином)».

Право не платить НДФЛ возникнет и в случае, когда финансовое требование до конца 2023 года передали другой зарубежной организации по договору об уступке прав требований, и она простила долг.

За 2022 год в российский бюджет поступили невыясненные платежи на сумму в 17,3 млрд рублей. Всего за 2022 год объем доходов по Минфину составил 99,3 млрд рублей (23,4% от плана).



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Маргарита Головатенко