В 2022 году в бюджет России поступило 17,3 млрд рублей невыясненных доходов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

За 202 год в российский бюджет поступили невыясненные платежи на сумму в 17,3 млрд рублей, это следует из данных Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в Минфине, который приводят «Известия».

Всего за 2022 год объем доходов по Минфину составил 99,3 млрд рублей (23,4% от плана).

В основном это связано со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния и с непоступлением дивидендов по акциям российских банков.

Обратим внимание, что за прошедший год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в изначальном прогнозе (за исключением тех, что были получены за рубежом).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ряд неучтенных поступлений также вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей — они принесли бюджету 10 млрд. Список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд) и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд).

Минфин провел работу по установлению вида и принадлежности доходов и выяснил, что общая сумма уточнений достигла 879,1 млн рублей, в том числе по невыясненным платежам — в размере 21,2 млн рублей.



Расходы же исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн рублей).

Образовавшийся остаток в размере 271,5 млрд рублей (2,8%) связан в основном с неиспользованием зарезервированных средств.

Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2023 года, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей. Объем доходов за указанный период предварительно оценивается в 9,8 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.



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Илина Хакимова