«Известия»: Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета, рассказали в ведомстве «Известиям».



Рассчитывается, что реестр поможет государственным органам оценить надежность контрагентов на этапе заключения договоров. Функционал позволит сделать процесс госзакупок более прозрачным и рассчитать, что и в какие сроки можно вернуть в казну.

Ресурс уже протестировали в марте — апреле, работу над ним планируют завершить в 2027 году. Сейчас он дорабатывается с учетом замечаний Минфина, уточнили в Счетной палате.

По данным СП, в 2022 году дебиторская задолженность федеральных органов по расходам увеличилась на 53,3%, достигнув 9,4 трлн рублей. Это рекордное значение впервые с 2013 года.

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Маргарита Головатенко