На церемонии открытия Суперкубка России в Казани выступят «Ленинград» и «Монгол Шуудан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казань приедут группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан». Они выступят на стадионе «Ак Барс Арена» перед матчем за Суперкубок России, информирует пресс-служба РФС.

«Монгол Шуудан» исполнит свой главный хит — «Москва» на стихи Сергея Есенина. Он будет посвящен столице. Санкт-Петербург представит «Ленинград» с песней WWW.

В матче за Суперкубок сыграют победитель чемпионата петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны московский ЦСКА. Начало встречи — 17:00, 15 июля. Посетить игру можно будет без Fan ID.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Из-за проведения матча в столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» на 19 августа. Решение было принято в целях безопасности участников забега. По этой же причине в городе временно перекроют несколько улиц. Подробный список — в материале «Реального времени».

Как рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, в городе усилят городской транспорт. На территории стадиона будут работать все пропускные пункты. Также болельщикам предоставят парковку.

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Айрат Назипов