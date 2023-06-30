Исследование: четверть курьеров считают, что их труд должен приносить свыше 120 тысяч рублей ежемесячно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

82% самозанятых курьеров считают, что работа в брендированной форме заказчика накладывает на них дополнительные обязательства. Согласно исследованию Аналитического центра «Консоль.Про» (платформа для работы с внештатными специалистами), каждый второй курьер — партнер популярной компании уверен, что должен получать премию до 25 тысяч рублей в месяц за ношение брендированной формы или символики компании.



Почти треть (29%) курьеров назвали справедливым размер заработной платы для доставщика в крупных российских городах в диапазоне от 90 до 120 тысяч рублей. Еще четверть курьеров убеждены, что их труд должен приносить свыше 120 тысяч рублей ежемесячно. В качестве альтернативного вознаграждения за ношение брендированной формы 21% опрошенных устроили бы бонусы и льготы от компании-партнера — например, скидки на продукцию, услуги или товары партнеров компании.

Каждый второй самозанятый курьер (52%) предпочтет сотрудничество с популярными брендами доставки или ретейлерами, а для 17% важно не ассоциироваться с недобросовестной компанией. 77% опрошенных носят или носили брендированную форму компании.



Ношение корпоративной формы требует соблюдения жестких правил компании-партнера, считают 35% опрошенных курьеров. Еще 18% в брендированной одежде ощущают себя официальным представителем компании и отмечают пристальное внимание окружающих к себе. Столько же курьеров замечали, что форма влияет на отношение заказчиков к ним — получатели часто ведут себя требовательнее к курьерам в форме.



Каждый десятый (9%) опрошенный курьер, работающий в статусе самозанятого в РФ, отметил, что ему не хватает признания со стороны компании, чей бренд ему приходится представлять.

Опрос проводился в июне 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1 144 самозанятых курьеров, осуществляющих работу в крупных городах России с населением более миллиона человек.