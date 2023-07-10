Татарстанцы стали чаще обращаться к судебным приставам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстанские судебные приставы получили почти 373,5 тысячи обращений за первые полгода. При этом за аналогичный период прошлого года в ГУФССП России поступило только 227,5 тысячи обращений.

В пресс-службе ведомства рассказали, что увеличение количества обращений связано с ростом количества исполнительных производств, желанием жителей республики получать информацию дистанционно, без личного посещения пристава.

Приставы напомнили, что еженедельно на личный прием к должностным лицам приходят более 3 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.

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Айрат Назипов