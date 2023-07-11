Мэрия Челнов возместит убытки перевозчикам через конкурс на 33,5 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком субсидирует перевозчикам 33,5 тысячи рублей



Как выяснило «Реальное время», в Набережных Челнах собираются субсидировать местных перевозчиков. Деньги автотранспортники должны получить за работу с января по май этого года. Возвращать средства будут за перевозку льготников, то есть за тех пассажиров, которые пользуются социальными проездными.

Однако деньги получат не все перевозчики. Для того чтобы выбрать, кому достанется субсидия, городская администрация проведет специальный конкурс. Участвовать в нем смогут индивидуальные предприниматели и юрлица, которые занимаются перевозкой челнинцев общественным транспортом.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

При отборе победителей будут учитываться следующие категории:





Осуществление регулярных перевозок по городским маршрутам;

Наличие ежемесячных недополученных доходов, возникших в связи с регулярными перевозками пассажиров с января по май 2023 года.

При этом желающие получить субсидии перевозчики не должны иметь долгов и находиться в стадии реорганизации. Также владельцы автобусов не должны быть иностранными юрлицами и числиться в реестре дисквалифицированных лиц. Получить за льготников автобусники должны будут 33,5 тысячи рублей.

С «Газелей» — в «НЕФАЗы»

Напомним, чиновники автограда давно и безуспешно пытаются решить проблему с городскими пассажирскими перевозками. Уже долгие годы жители автограда передвигаются по городу на «Газельках». Жалобы на их работу поступают регулярно. Одна из самых популярных — это нехватка мест в автобусе. В часы пик люди не могут уехать со своей остановки из-за того, что «Газель» забита пассажирами. А чтобы дождаться автобуса большой вместимости, требуется порой от 20 до 30 минут.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для решения проблемы с пассажирскими перевозками в автограде закупали автобусы марки «НЕФАЗ». Их производят на заводе КАМАЗ. К слову, еще несколько лет назад по вопросу этих автобусов разгорелся спор между главой автогиганта Сергеем Когогиным и мэром Челнов Наилем Магдеевым. В 2019 году стало известно, что лизинговая компания КАМАЗ отозвала через суд 190 «НЕФАЗов», переданных набережночелнинскому МУП «Электротранспорт». Муниципалитету предоставили автобусы по договору лизинга в 2014 году. Но вопрос урегулировали спустя четыре года.

Недавно стало известно, что новые «НЕФАЗы» выйдут на городские маршруты Челнов уже 15 июля. Всего город получил от КАМАЗа 24 новых автобуса. Потратит на них городская администрация почти 300 миллионов рублей.





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Артур Казанцев