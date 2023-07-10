АвтоВАЗ в 2024 году рассчитывает увеличить экспорт в несколько раз

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Черных

АвтоВАЗ в 2024 году рассчитывает увеличить экспортные объемы в несколько раз, сообщил президент предприятия Максим Соколов в ходе сессии на «Иннопроме-2023».



Он отметил, что у предприятия есть богатый опыт взаимодействия с различными странами, однако «сегодняшняя обстановка» требует «развития, трансформации этих отношений»:

— Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива, — приводит слова Соколова «Интерфакс».

Компания видит перспективы для развития отношений с Ираном и Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией, а еще со странами африканского континента — Алжиром, Нигерией, Эфиопией, Ганой и рядом других.

— Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Вьетнам, — указал президент АвтоВАЗа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новая модель АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем 2,5 млн рублей, окончательная цена зависит от комплектации автомобиля, рассказал президент компании Максим Соколов. Старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года.

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Маргарита Головатенко