«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казанский «Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым на один год, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Олег Иванов перешел в «Рубин» в мае 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.



Сегодня стало известно, что тренерский штаб главной команды «Рубина покидает Олег Нечаев. Тренер покидает клуб в связи с истечением срока контракта.



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Маргарита Головатенко