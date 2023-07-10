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«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым

16:13, 10.07.2023
«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казанский «Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым на один год, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Олег Иванов перешел в «Рубин» в мае 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Сегодня стало известно, что тренерский штаб главной команды «Рубина покидает Олег Нечаев. Тренер покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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