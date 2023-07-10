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Олег Нечаев покидает тренерский штаб казанского «Рубина»

13:10, 10.07.2023
Олег Нечаев покидает тренерский штаб казанского «Рубина»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Олег Нечаев покидает тренерский штаб главной команды «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Тренер покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

Накануне стало известно, что бывший тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». Сроки соглашения с 70-летним специалистом не уточняются.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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