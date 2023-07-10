Олег Нечаев покидает тренерский штаб казанского «Рубина»
Олег Нечаев покидает тренерский штаб главной команды «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Тренер покидает клуб в связи с истечением срока контракта.
Накануне стало известно, что бывший тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». Сроки соглашения с 70-летним специалистом не уточняются.
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