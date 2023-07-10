В Татарстане утвердят лимит добычи охотничьих ресурсов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане утвердят лимит добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года, выяснило «Реальное время».



В списке пять животных: лось, косуля сибирская, олень благородный, рысь и барсук. Разрешение на добычу каждого из животных не превышает 6% от их общей численности.

Лимит добычи лосей определен в количестве 865 особей (общая численность животных — 15 819, 5,47% от численности), косуля сибирская — 668 особей (15 118, 4,42%), олень благородный — пять (269, 1,86%), рысь — три (100, 3%), барсук — 189 (3 206, 5,90%).

Контроль за реализацией указа обеспечит председатель Государственного комитета Татарстана по биоресурсам. Указ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане утвердили нормы добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях до 29 февраля 2024 года. Охотиться разрешено на куниц, бобров и сурков-байбаков. В документе представлен список из 131 татарстанского охотничьего угодья и пяти государственных природных охотничьих заказников регионального значения. Для каждого из них нормы охоты определяются отдельно.

В июле татарстанские депутаты предложили включить большого баклана в список охотничьих ресурсов. Обсуждается возможность разведения зубров.



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Маргарита Головатенко