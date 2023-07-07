В Татарстане предложили разводить зубров

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Планета Земля»/YouTube.com

В Татарстане обсуждают возможность разведения зубров. Эту тему подняли на заседании Общественного совета, в котором принял участие председатель Государственного комитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предложения по разведению зубров основаны на опыте Центрального зубрового питомника «Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника имени М.А. Заблоцкого».

— Весь ареал распространения зубра целиком связан с лесом, низким снеговым покровом и относительно мягким климатом. На рассмотрение предлагаются участки на территории Мешинского заказника. Что касается биологических особенностей, то зубров целесообразно содержать группами из состава один самец и три самки, — рассказал начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Планета Земля»/YouTube.com

Зубр считается последним представителем диких быков в Европе. В начале 2020 года в мире насчитали 8 461 зубра. В России — 1 588 особей.

Напомним, татарстанские депутаты предложили включить большого баклана в список охотничьих ресурсов. Они считают, что в последнее время на водоемах республики стало много бакланов, которые наносят большой ущерб рыбному хозяйству. Нововведение позволит урегулировать их численность.



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Айрат Назипов