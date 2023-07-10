Гвинея заявила о желании закупать у России КАМАЗы

В Гвинее заинтересованы в закупке у России КАМАЗов, взамен республика может предложить рынку кофе, какао, экзотические фрукты, орехи, заявил гвинейский посол в Москве Ньянкой Аба в интервью «РИА Новости».



Несмотря на заинтересованность в поставках грузовых автомобилей, в Гвинее считают, что цена должна быть приемлемой:

— Все зависит от цены — она должна быть приемлемой. Однако о переговорах сейчас по этой теме мне неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин отмечал, что локализация грузовиков флагманского последнего поколения (К5) КАМАЗа замедляется: предприятие отмечает прецеденты некачественной работы отдельных поставщиков по замещению иностранных комплектующих. По оценке Когогина, локализация К5 в импортозамещенной версии сейчас находится на уровне 65—70%. От ранее заявленной целевой доли в 80% «сейчас получился процесс некоторого отката».

Известно, что ООО «Тракс Восток Рус» (бывшее совместное предприятие с Daimler, до 2023 года — «Даймлер КАМАЗ Рус») в середине июня ввело вторую рабочую смену на сборочном производстве среднетоннажных грузовиков «Компас».

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Маргарита Головатенко