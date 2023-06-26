Реконструкция входной группы парка Горького в Казани выполнена на треть

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани работы по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького выполнены на 34%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на «деловом понедельнике».

— Будет создана благоустроенная парадная зона перед монументом и стелой. Появятся скамейки, столики, навесы для спокойного и комфортного отдыха. Будет изменена зона остановки и спуска в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс, — сказал он.

В планах также озеленение территории. Там высадят кустарники, на которые ляжет «основная нагрузка».

Напомним, входная группа занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. При реконструкции реорганизуют пешеходные потоки, устроят парадное окружение для мемориального комплекса и создадут новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода.

Около парка Горького планируют создать велодорожку длиной 950 метров. Ее соединят с существующим веломаршрутом. Для этого предлагается реорганизовать улицу Николая Ершова — число автомобильных полос могут сократить.



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Татьяна Демина