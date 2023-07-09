Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывший тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо», сообщается в telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.



Сроки соглашения с 70-летним специалистом не уточняются.

Бердыев в апреле этого года покинул «Сочи». До этого он возглавлял иранский «Трактор», казахстанский «Кайрат», «Рубин» и «Ростов». С казанским клубом тренер дважды выигрывал чемпионат России.

В июне Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора казанского «Рубина». С поста спортивного директора «Рубина» Эдуард Сафонов решил уйти сам. Решение было принято «по состоянию здоровья».

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Маргарита Головатенко