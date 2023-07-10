Татарстан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере нефтехимии
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Назаром Азизом Савзали вопросы сотрудничества в сфере нефтехимии. Встреча прошла на Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.
Рустам Минниханов и Назар Азиз Савзали также обсудили вопросы взаимодействия Татарстана и Таджикистана в сфере медицины в части обеспечения медикаментами, сообщает пресс-служба раиса республики.
Назар Азиз Савзали поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к сотрудничеству с Таджикистаном.
Выставка «Иннопром-2023» стартовала 10 июля. На площадке представлены 600 российских и международных экспонентов, в том числе проекты цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, медицинского оборудования и так далее. В мероприятии принимает участие делегация Татарстана.
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