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Татарстан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере нефтехимии

12:58, 10.07.2023
Татарстан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере нефтехимии
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Назаром Азизом Савзали вопросы сотрудничества в сфере нефтехимии. Встреча прошла на Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Рустам Минниханов и Назар Азиз Савзали также обсудили вопросы взаимодействия Татарстана и Таджикистана в сфере медицины в части обеспечения медикаментами, сообщает пресс-служба раиса республики.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Назар Азиз Савзали поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к сотрудничеству с Таджикистаном.

Выставка «Иннопром-2023» стартовала 10 июля. На площадке представлены 600 российских и международных экспонентов, в том числе проекты цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, медицинского оборудования и так далее. В мероприятии принимает участие делегация Татарстана.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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