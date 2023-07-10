Татарстан вошел в топ-10 регионов с эффективной промышленной политикой

Татарстан занял шестое место в списке регионов с эффективной промышленной политикой, итоги рейтинга за 2022 год озвучили на полях «Иннопрома-2023».



Сменился лидер рейтинга: в 2021 году лидером был Башкортостан, а в этом году — Москва и Московская область. Татарстан в 2021 году тоже занимал шестое место.

Выставка «Иннопром-2023» проходит с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главная стратегическая сессия посвящена стратегиям обновления в промышленности. В выставочном центре есть и павильон Татарстана, на котором представлена основная продукция промышленных предприятий республики.

Рустам Минниханов сегодня пообщался с производителями, а также осмотрел продукцию российских, белорусских и китайских производителей.



Раис Татарстана встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Он обратил внимание, что у Татарстана и Ульяновской области «хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко