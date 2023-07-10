В Татарстане участникам СВО могут начать выдавать бесплатные земельные участки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане разработали закон о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, — для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Документ уточняет, кто именно может безвозмездно получить землю на территории республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Землю могут получить супруга, дети или родители участника СВО

Речь о земельных участках, переданных в собственность Татарстана. Право на получение имеют:

военнослужащие;

лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России;

те, кто проходит или проходил службу в войсках национальной гвардии России (Росгвардии, — прим. ред.) и имеют специальные звания полиции.

Обязательное условие — претендент на участок должен иметь звание Героя России или награду за заслуги, проявленные в ходе СВО, а также быть ветераном боевых действий.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Право на получение земли имеют члены и семьи погибшего в СВО. Это, прежде всего, супруг или супруга, которые на день гибели состояли с военным в браке.

— При этом право на предоставление земельного участка имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, — подчеркивается в документе.



Также в списке дети участника специальной военной операции — не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения совершеннолетия, а также обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения до его окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Если детей нет, то участок могут получить родители участника СВО.

— Членам семьи лица, принимавшего участие в специальной военной операции, предоставляется один земельный участок, независимо от количества членов его семьи, на праве общей долевой собственности, — следует из проекта закона.

Минимальный размер участка — тысяча «квадратов»

Предоставление земли возможно, если лица, описанные выше, ранее уже не получали ее бесплатно. Для этого нужно подать заявление о постановке на учет — в орган местного самоуправления муниципального образования, уполномоченный распоряжаться земельными участками, или МФЦ. Перечень документов, прилагаемых к нему, отдельно утвердит Кабмин Татарстана.

В получении участка могут отказать — если нет некоторых документов или лицо не соответствует требованиям. Однако принятие решения об отказе в постановке на учет не исключает возможности повторного обращения с заявлением.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Основаниями для исключения из реестра являются:

поступление заявления от лица о снятии с учета;

смерть лица, включенного в реестр, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим — и только при отсутствии родственников;

выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений и т. д.

Минимальный размер земельного участка составляет 0,10 гектара, или 1 000 квадратных метров. Его можно получить только один раз. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или садоводства.

Закон, находящийся сейчас на антикоррупционной экспертизе, вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Закон разработан в связи с рекомендацией Путина

Документ разработан во исполнение распоряжения президента России Владимира Путина от 6 июня «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей». Там как раз содержится рекомендация субъектам России принять законодательные акты о предоставлении участникам СВО и их семьям бесплатной земли.

На момент публикации материала подобные меры уже приняли в Ханты-Мансийском округе и в Ростовской области.

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Дарья Пинегина