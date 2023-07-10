«Известия»: к 2030 году МРОТ в России может увеличиться в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может увеличиться в два раза по сравнению с с 2023-м годом. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РАН.

Сейчас, как сообщает издание, Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума.

— При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом, — уточняет издание.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ РАН) подсчитали, что для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

Сейчас законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума заявил, что МРОТ в стране продолжает индексироваться опережающими темпами. Вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме сообщила, что в России порядка 6 млн работающих человек не получают даже МРОТ. По ее словам, около 12 млн человек не имеют никаких трудовых договоров. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%.

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Илина Хакимова