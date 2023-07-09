Только 31% опрошенных подростков полностью доверяют родителям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только 31% российских подростков полностью доверяют родителям, рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.



— С возрастом молодежь все меньше надеется на помощь родителей и друзей. 83% опрошенных на вопрос: «На кого вы можете рассчитывать в сложных ситуациях?" ответили: «На самого себя», — сказала она ТАСС.

По ее словам, родители склонны преувеличивать доверие и близость детей к себе.

— Дети часто показывают, что в их жизни что-то не так. Вопрос в том, что мы не умеем на них реагировать и через какое-то время они просто перестают подавать эти сигналы, поэтому здесь важно говорить о том, что взрослым необходимо чаще разговаривать с детьми, — рассказала Агре. Она отметила, что это поможет снизить количество ситуаций, в которых дети попадают в неприятности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В исследовании приняли участие 99 762 учащихся подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Не считают сплоченной свою семью 10% россиян. При этом 31% сообщили, что дружной считают только свою «малую» семью (родители, дети, бабушки и дедушки). Для 56% респондентов семья в первую очередь — это поддержка и любовь близких, для 20% — защита и безопасность. Менее 3% опрошенных ассоциируют с семьей финансовую и материальную поддержку.



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Маргарита Головатенко