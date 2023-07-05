Большинство россиян считают свою семью сплоченной

Не считают сплоченной свою семью 10% россиян. При этом 31% сообщили, что дружной считают только свою «малую» семью (родители, дети, бабушки и дедушки). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Для 56% респондентов семья в первую очередь — это поддержка и любовь близких, для 20% — защита и безопасность. Менее 3% опрошенных ассоциируют с семьей финансовую и материальную поддержку.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько раз в неделю с семьей встречаются 39% россиян, несколько раз в месяц — 23%. Еще 15% собираются с родней только по праздникам, а 5% вовсе не видятся.

Напомним, один из опросов показал, что чаще всего россияне ассоциируют детей с радостью и счастьем — этим поделились по 14% и 10% опрошенных соответственно. Еще 8% респондентов сказали, что дети ассоциируются у них с «цветами жизни». Для 7% россиян дети — это ответственность, а «любовь» и «шум» назвали по 5%.

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Елизавета Пуншева