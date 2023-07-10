В Казани сегодня ожидается дождь с грозой и жара до +34 градусов

В Казани сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, локально сильный, возможны гроза и град, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +30 до +34 градусов.

Дождливую погоду с сильным дождем, а еще грозой и градом в отдельных районах прогнозируют в целом по республике. В восточных районах Татарстана столбики термометров поднимутся до +37˚.

Ожидается восточный ветер, с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

В воскресенье татарстанцев предупредили о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

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Маргарита Головатенко