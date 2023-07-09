Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о сильной жаре: температура будет достигать до +37 градусов

13:35, 09.07.2023
Татарстанцев предупредили о сильной жаре: температура будет достигать до +37 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

Так, на территории республики местами в восточных районах ожидается сильная жара +37°С.

В Татарстане 5 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов. В документе указывается, что комплекс опасных природных явлений в Татарстане привел к гибели сельскохозяйственных культур.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Илина Хакимова
    Общество Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также