Татарстанцев предупредили о сильной жаре: температура будет достигать до +37 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

Так, на территории республики местами в восточных районах ожидается сильная жара +37°С.

В Татарстане 5 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов. В документе указывается, что комплекс опасных природных явлений в Татарстане привел к гибели сельскохозяйственных культур.

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Илина Хакимова