Реконструкция биологических очистных сооружений Казани выполнена на 62%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани, производимая в рамках нацпроекта «Экология», выполнена на 62%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Он напомнил, что пять объектов по двум программам включены в мероприятия по охране окружающей среды. Так, вместе с обновлением очистных сооружений идет рекультивация иловых полей, которая выполнена на 51%. Кроме того, на 63% выполнена рекультивация Самосыровского полигона.

Что касается объектов за пределами столицы Татарстана, то в первую очередь это демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (25%).

Напомним, в начале этой недели мэрия Казани сообщала, что рабочие выполнили почти 65% работ по реконструкции биологических очистных сооружений Казани (БОСК). По их данным, первый этап реконструкции планируют завершить уже в декабре.

Первый этап реконструкции стартовал в 2021 году. За это время строители обновили 13 строений и возвели еще 14. Параллельно начаты работы второго этапа — они охватывают еще 11 зданий. В рамках второго этапа будет реконструировано восемь первичных и вторичных отстойников, аэротенк, здание решеток и насосная станция технической воды.

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Максим Кокунин