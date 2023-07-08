Росалкогольрегулирование поддержало внеплановые проверки на производстве алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующая информация появилась в письме в адрес Минэкономразвития России от руководителя ведомства Игоря Алешина, рассмотревшего обращение главы фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой.

Это обращение было подготовлено после массовых отравлений суррогатным алкоголем в некоторых регионах страны в начале июня.

— Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, — говорится в письме.

Вместе с этим ведомство признало нецелесообразным введение госмонополии на производство и оборот этилового спирта. В качестве причин приводится то, что такая мера потребует «значительных затрат» бюджета, связанного с приобретением контрольного пакета акций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июне общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО).



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Максим Кокунин