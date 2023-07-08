В Бавлинском районе на необорудованном для купания карьере утонул мужчина

Фото: редоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Бавлинском районе Татарстана возле села Николашкино на карьере необорудованном для купания утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что 44-летний мужчина приехал с компанией. Однако пока остальные находились возле автомобиля, он пошел купаться. Через некоторое время товарищи увидели, как его тело плавает на поверхности воды. Достать его удалось самостоятельно, однако спасти не получилось.

Ранее спасатели в заливе Волги возле острова Щурячий в районе садового товарищества «Волга» Кировского района Казани нашли тело утонувшего мужчины. Напомним, сообщение об утонувшем поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.15. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но не выплыл обратно.

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Максим Кокунин