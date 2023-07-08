В Казани на пожаре в гараже пострадали двое мужчин

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани на пожаре в гараже ГСК «Ипподромный» пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании на улице Павлюхина поступило на пульт пожарной охраны в 13.11. По прибытии подразделений выяснилось, что пожар был внутри кирпичного гаража размером 3 на 4 метра. Площадь, находящаяся в огне, составляла 2 кв. метра. В 13.26 огонь был ликвидирован.

В результате ЧП пострадали два человека: у одного мужчины 30-40% ожогов тела (тяжелое состояние), у второго — 10-20% ожогов (среднее состояние). Оба были госпитализированы в РКБ. Согласно предварительным данным, они проводили кровельные работы с применением газового оборудования. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в конце июня смертельный пожар произошел в частном доме в поселке городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана. В результате происшествия скончался 68-летний мужчина.

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Максим Кокунин