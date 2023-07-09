Сегодня в Казани ожидается до +34 градусов и кратковременный дождь

В воскресенье, 9 июля, в Казани ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь или гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +32... +34 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +31 до +36°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани южный ветер до 5—10 метров в секунду с кратковременными усилениями при грозе до 15—20 м/с.

Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится и в начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.



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Максим Кокунин