В Совфеде рассказали, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в своем telegram-канале заявил, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России.

— Зеленский явно горячится. Без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным, — написал он.

Сенатор отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему»:

— Однако, если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским господин Эрдоган допустил антироссийские высказывания. Надеемся, что это не так. Иначе трудно рассчитывать на дальнейший прогресс в российско-турецких отношениях, — отметил Джабаров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в конце июня заявил, что США надеются на продление зерновой сделки. По его словам, администрация США готова оказывать ООН и Турции поддержку в связи с этим:

— Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Турции Тайипа Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны думает над выходом из зерновой сделки. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки. Вместе с этим замглавы МИД России Сергея Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля.



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Максим Кокунин