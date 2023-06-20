В США выразили надежду на продление зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В США надеются, что зерновая сделка будет продлена, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



По его словам, администрация США готова оказывать ООН и Турции поддержку в связи с этим:

— Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Турции Тайипа Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что правительство России думает над выходом из зерновой сделки. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки.

Сегодня замглавы МИД России Сергея Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля.



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Маргарита Головатенко