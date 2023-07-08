Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации соглашения с Узбекистаном о таможенных представительствах

Фото: realnoevremya.ru/Олет Тихонов

Глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран, подписанного 2 декабря 2022 года. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

— Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан, подписанное в городе Самарканде 2 декабря 2022 года, — говорится в проекте.

Уточняется, что представительство таможенной службы осуществляет следующие функции: представляет интересы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывает содействие развитию сотрудничества между государствами, а также участвует в мероприятиях по реализации международных договоров в области таможенного дела.

В 2022 году российская таможня оформила более 4 млн деклараций на товары. 84% из них, то есть 3,4 млн, были зарегистрированы автоматически, без участия должностных лиц таможенных органов.



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Максим Кокунин