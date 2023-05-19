В 2022 году российская таможня оформила более 4 млн деклараций на товары

В 2022 году российская таможня оформила более 4 млн деклараций на товары. 84% из них, то есть 3,4 млн, были зарегистрированы автоматически, без участия должностных лиц таможенных органов, рассказал руководитель ФТС России Руслан Давыдов на полях форума «Россия — Исламский мир»: KazanForum 2023».



Таким образом, каждую третью декларацию на товары в 2022 году выпустили автоматически. Срок автовыпуска составил 57 секунд. По итогам года более 90% деклараций выпустили менее чем за четыре часа.

В январе — апреле 2023 года зарегистрировали более 1,2 млн деклараций на товары. Авторегистрация за этот период — 83,3%, автовыпуск — 28,6%. 91% деклараций на товары выпущены в течение четырех часов. В федеральный бюджет перечислено 1,779 трлн рублей (20% за экспорт, 75% за импорт).

В 2022 году почти в два раза, по сравнению с предыдущим годом, был сокращен объем контрольных операций в отношении приоритетного импорта и товаров, перемещаемых добросовестными организациями.

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Маргарита Головатенко