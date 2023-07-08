Минюст России исключил из реестра иноагентов первую внесенную туда организацию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минюст России исключил из перечня иностранных агентов «Евразийскую антимонопольную организацию» (ЕАА), которая была внесена в него первой в июне 2013 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра.

Уточняется, что исключение произошло 5 июля. Основание не указано, но сама организация была ликвидирована 27 июня 2023 года — ровно через десять лет после внесения в перечень иноагентов.

На прошлой неделе Минюст добавил шесть физлиц, два издания, а также одну организацию в реестр иноагентов. В список вошли: Филипп Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, музыкант Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, Андрей Морев*, Михаил Тимонов*, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы*», сетевое издание Sota.vision*, а также издание «Бумага*».

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



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Максим Кокунин