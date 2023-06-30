Минюст России признал Бориса Гребенщикова* и сетевое издание Sota* иноагентами

Минюст России добавил шесть физлиц, два издания, а также одну организацию в реестр иноагентов. В список вошли: Филипп Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, музыкант Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, Андрей Морев*, Михаил Тимонов*, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы*», сетевое издание Sota.vision*, а также издание «Бумага*».

На сайте министерства указывается, что Борис Гребенщиков* проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Также он выступал против спецоперации. Другие физлица распространяли для неограниченного круга лиц информационные материалы иностранных агентов. Этим же занимались Sota.vision* и «Бумага*».

«Англо-американская школа Москвы*» попала в реестр из-за пропаганды ЛГБТ-отношений.

Неделю назад Минюст России расширил список иноагентов, добавив в него семь физлиц, а также комьюнити-центр «Действие*» и «Движение сознательных отказчиков*», в частности в список включены доцент Михаил Лобанов*, депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, бизнесмен Леонид Невзлин* также А.Е. Белик*, В.В. Боварь*, И.А. Колмановский* и Р.Р. Латыпов*. Большинство иноагентов распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и высказывались против спецоперации.



*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



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Айрат Назипов