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ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

22:23, 07.07.2023
ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси, согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Служба заказа такси предоставит доступ к «информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», сказано в документе.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В отдельных случаях ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси, ведение которого осуществляется в электронной форме.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует работу такси. В нем прописано, что перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

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Маргарита Головатенко
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