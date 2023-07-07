ВТБ в Татарстане увеличил выдачу автокредитов более чем вдвое

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За первое полугодие 2023 года ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики более 2,7 тысячи кредитов на покупку машин на сумму почти 3,3 млрд рублей — в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года.



В целом по России за 6 месяцев банк оформил 53,8 тысячи автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года.

В июне результаты продаж превзошли аналогичный месяц более чем в два раза. За первый летний месяц жители оформили в ВТБ почти 700 автозаймов на сумму свыше 809 млн рублей. В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер автокредита. По итогам июня в Татарстане он составил 1 252 млн рублей, увеличившись, по сравнению с показателем января, на 116 тысяч.

В целом по стране клиенты ВТБ в июне заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей.

За январь — май 2023 года объем выданных кредитов на покупку машины в Татарстане составил 18,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти в два раза — на 85,2%.

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Маргарита Головатенко