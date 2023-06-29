Объем выдачи автокредитов в Татарстане вырос почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — май 2023 года объем выданных кредитов на покупку машины в Татарстане составил 18,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти в два раза — на 85,2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По объему выданных за пять месяцев автокредитов Татарстан занял четвертое место среди 30 российских регионов-лидеров. Республика уступила Москве (35,5 млрд рублей), Московской области (28 млрд) и Санкт-Петербургу (24,5 млрд). Топ-5 замыкает Краснодарский край с показателем 17,9 млрд рублей.

В целом в России за январь — май 2023 года выдали автокредитов на общую сумму 390,5 млрд рублей, подсчитали в НБКИ, проанализировав данные 4 тысяч кредиторов. Она, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 58,3%, а по отношению к пяти месяцам 2021-го уменьшилась на 10,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте — апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась, — объяснил рост по сравнению с январем — маем 2022 года директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в мае 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,29 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 9%.

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Татьяна Демина