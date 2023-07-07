В январе — июне в Татарстане погрузка на железной дороге выросла на 1,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В январе — июне 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Татарстане выросла на 1,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Так, за указанный период погрузка достигла порядка 8,3 млн тонн.

Всего за 6 месяцев 2023 года погружено:

нефти и нефтепродуктов — 5,8 млн тонн (-2,6% к январю—июню 2022 года);

химических и минеральных удобрений — 456,3 тыс. тонн (+4,7%);

зерна — 367,7 тыс. тонн (рост в 3,5 раза);

химикатов и соды — 350,6 тыс. тонн (-26,3%);

лома черных металлов — 217,2 тыс. тонн (+13,8%);

строительных грузов — 136,2 тыс. тонн (-12,2%);

жмыха — 116,4 тыс. тонн (-13,2%);

черных металлов — 107 тыс. тонн (+39,1%).

За первые 6 месяцев 2023 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали пассажирские перевозки выросли на 10,5%. Всего за указанный период с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 17,9 млн пассажиров.



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Илина Хакимова