Гущин Сергей Анатольевич

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Гущин Сергей Анатольевич — создатель нескольких крупных компаний в сфере товародвижения и транспортных процессов. С 2018-го занимается морскими перевозками за пределами России.

Образование

Сергей Гущин родился в 1966 году в Воронеже. С детства проявлял интерес к техническим дисциплинам, занимался в профильных группах.

В 1981 г. получил квалификацию техника-электромеханика, защитив выпускную работу по автоматизации технологических процессов в техникуме города Воронежа.

В 1999 г. Сергей Гущин окончил политехнический институт (с 1993 по 2016 гг. — Воронежский государственный технический университет). Учился на факультете радиоэлектроники.

В 2001 г. получил квалификацию экономиста. Параллельно осваивал финансовое и бизнес-направления на специальных курсах.

Трудовая деятельность

В 1987 г. Гущин Сергей получил первый опыт трудовой деятельности на одном из промышленных предприятий в родном городе.

В начале 1990-х на фоне экономических преобразований в стране освоил принципы самостоятельной коммерческой деятельности. Сергей Гущин, биография которого отражает эволюцию частного предпринимательства того периода, в 1991 г. организовал компанию по обслуживанию офисной техники, заручившись поддержкой партнера.

В 1992 г. было зарегистрировано предприятие «Альфа-Сервис». Основой развития стала разработанная система профилактического обслуживания оборудования, позволявшая предупреждать технические сбои.

В 1995 г. Сергей Анатольевич Гущин познакомился с транспортной отраслью, получив от железнодорожной структуры тариф на перевозки в качестве оплаты услуг.

В 1996 г. получил приглашение развивать региональное подразделение транспортной компании. Результаты работы в новой сфере продемонстрировали значительный потенциал данного направления.

В 1997 г. Сергей Гущин стал сооснователем компании «Трансгарант», одной из первых в частном секторе ж/д перевозок. Организация начала деятельность с координации трансферов на региональной магистрали.

В период 2000–2004 гг. компания развивалась как полноценный оператор с собственным парком подвижного состава, что раскрыло потенциал для существенного расширения клиентского сервиса.

С 2004 по 2007 гг. бизнесмен принимал участие в реализации интеграционного проекта, в результате которого предприятие вошло в состав группы FESCO, где Гущин Сергей был назначен ответственным за ж/д направление. За этот период значительно выросли операционные показатели и была расширена география перевозок. В 2009-м продал долю. Тогда же вместе с партнером учредил инвестиционно-промышленную группу «Гарант».

С 2007 по 2023 гг. Сергей Анатольевич Гущин развивал промышленный сектор, который эволюционировал в производственное объединение «Rail Service».

В 2009–2019 гг. управлял группой Rail Garant, сформированной путем консолидации профильных ресурсов. Параллельно в 2010–2019 гг. Сергей Гущин развивал технологическое направление через компанию «Транстелематика».

С 2020 по 2022 гг. работал в совете директоров АО «Трансконтейнер».

С 2018 по 2023 гг. занимался разнонаправленными проектами, среди которых утилизация ТБО и агросфера. К настоящему моменту вышел из них. Также Гущин Сергей был основателем некоммерческой организации по вагоноремонтному профилю.

В 2018 г. Сергей Гущин начал формирование международных проектов, полностью завершив участие в российских активах к 2023-му. Развивает логистические маршруты, центр его деловой активности — ОАЭ.

Текущая деятельность и интересы

В 2018 г. Сергей Гущин начал формирование международных проектов, полностью завершив участие в российских активах к 2023-му. Развивает логистические маршруты, центр его деловой активности — ОАЭ.

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