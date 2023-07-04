В январе — июне в Казани пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 10,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За первые шесть месяцев 2023 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали пассажирские перевозки выросли на 10,5%. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

А всего за 6 месяцев 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 17,9 млн пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Из них в дальнем следовании отправлено более 4 млн пассажиров (+16,8%), в пригородном сообщении — порядка 13,9 млн (+8,9%). Только в июне на Горьковской железной дороге отправлено более 3,6 млн пассажиров (+6,4% к июню 2022 года), в том числе 847,5 тыс. — в дальнем следовании (+12,6%) и порядка 2,8 млн — в пригородном сообщении (+4,7%).

Пассажирооборот в январе — июне 2023 года составил более 4,5 млрд пассажиро-километров (+13,8%).

В том числе в дальнем следовании — 3,9 млрд пассажиро-километров (+13,6%), в пригородном сообщении — порядка 624 млн (+15,2%).



В июне пассажирооборот составил более 986 млн пассажиро-километров (+8,2%), в том числе в дальнем следовании — более 860 млн (+7,9%), в пригородном сообщении — 126 млн (+10,5%).

За 2 месяца 2023 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали случилось восемь ДТП, в которых автомобили столкнулись с поездами. В авариях пострадали пять человек, двое погибли.

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Илина Хакимова