С начала года в Татарстане утонули 27 человек

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

С начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них двое детей. Удалось спасти 41 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Татарстану.

По информации инспекторов ГИМС, с начала лета на водных объектах республики погибли 14 человек. Еще семерых удалось спасти.

— Несмотря на то, что температура воздуха прогрелась до 30 градусов, температура воды в водоемах остается еще достаточно прохладной — около 19 градусов. При продолжительном купании в таком водоеме возможно возникновение судорог, а также обострение хронических заболеваний, — рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республики Регина Гаязова.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Один из последних случаев произошел на плотине реки Буралы вблизи села Буралы Азнакаевского района республики. Утонул мужчина 1954 года рождения. Он купался в необорудованном месте.

Днем 3 июля в Казани вблизи ул. 2-й Старо-Аракчинской, 11 обнаружили тело мужчины 1992 года рождения, пропавшего 1 июля. Его извлекли с глубины 6 метров и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия устанавливается.

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Айрат Назипов