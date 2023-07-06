С начала года в Татарстане утонули 27 человек
С начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них двое детей. Удалось спасти 41 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Татарстану.
По информации инспекторов ГИМС, с начала лета на водных объектах республики погибли 14 человек. Еще семерых удалось спасти.
— Несмотря на то, что температура воздуха прогрелась до 30 градусов, температура воды в водоемах остается еще достаточно прохладной — около 19 градусов. При продолжительном купании в таком водоеме возможно возникновение судорог, а также обострение хронических заболеваний, — рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республики Регина Гаязова.
Один из последних случаев произошел на плотине реки Буралы вблизи села Буралы Азнакаевского района республики. Утонул мужчина 1954 года рождения. Он купался в необорудованном месте.
Днем 3 июля в Казани вблизи ул. 2-й Старо-Аракчинской, 11 обнаружили тело мужчины 1992 года рождения, пропавшего 1 июля. Его извлекли с глубины 6 метров и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия устанавливается.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым