В Татарстане участились случаи наездов на диких животных

В Татарстане участились случаи наездов на диких животных, сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.



Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными, обращать внимание на знаки, информирующие о местах вероятного появления диких животных.

— За последнее время зафиксировано семь происшествий. Их жертвами чаще всего становятся лоси и косули. Инциденты произошли в Бавлинском, Высокогорском, Елабужском и Нижнекамском районах, — сказано в сообщении.

С наибольшей вероятностью дикие животные мигрируют вблизи заповедников, заказников или в лесной местности. Чтобы избежать столкновения, автомобилистам следует снизить скорость.

Если столкновения избежать не удалось или автомобилист обнаружил на дороге раненое или погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.

В прошлом году в Татарстане лось стал причиной смертельного ДТП: 27-летний водитель автомобиля Lada наехал на него и съехал в кювет попутного направления. На месте погиб пассажир 1995 года рождения.

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Маргарита Головатенко