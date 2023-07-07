Новости общества

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На трех казанских пляжах выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

17:25, 07.07.2023
На трех казанских пляжах выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани по состоянию на 6 июля вода на трех муниципальных пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. Отклонение по микробиологическим показателям выявили на «Локомотиве» и «Нижнем Заречье», а по санитарно-химическим — на озере Большое Лебяжье.

Не соответствие воды по микробиологическим показателям зарегистрировали также на муниципальных пляжах Нурлата, Мамадыша, Лениногорска, Бугульмы, Камско-Устьинского и Муслюмовского района. В списке также Лаишево, где пробы из водоема не отвечают норме и санитарно-химическим значениям.

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим требованиям по паразитологическим и вирусологическим показателям, на пляжах Татарстана не зарегистрированы, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Ведомство не рекомендует купаться в водоемах, где обнаружили отклонение от нормативов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в регионе по состоянию на 6 июля открыты 53 пляжа. В Казани в списке были лишь четыре таких объекта — «Озеро Комсомольское», «Озеро Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье» и «Озеро Глубокое».

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Татьяна Демина
    ОбществоИнфраструктура Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также