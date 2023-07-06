Новости общества

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане открыли для купания еще 8 пляжей

15:57, 06.07.2023
В Татарстане открыли для купания еще 8 пляжей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последний месяц в Татарстане открыли еще восемь пляжей для купания. По состоянию на 6 июля открыты 53 пляжа. Перечень территорий опубликован на сайте ГУ МЧС России по республике.

В Набережных Челнах отдыхающих ждут в «Урмане» 15 июля. Еще один пляж, в сели Шапши Высокогорского района Татарстана, получил отрицательный акт водолазного обследования.

Муниципальные пляжи открыты по следующим адресам:

  1. г. Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;
  2. г. Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
  3. г. Казань, пляж «Нижнее Заречье»;
  4. г. Казань, пляж «Озеро Глубокое»;
  5. г. Набережные Челны, городской пляж;
  6. г. Набережные Челны, пляж «Су анасы», новый;
  7. г. Набережные Челны, «Добрый ветер», новый;
  8. Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
  9. Нижнекамский, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;
  10. Мамадышский, г. Мамадыш, р. Вятка, возле горы Пузанка;
  11. Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»;
  12. Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Оштормы;
  13. Чистопольский, пляж «Городская набережная»;
  14. Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «Городское озеро»;
  15. Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;
  16. Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
  17. Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;
  18. Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча;
  19. Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино, новый;
  20. Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;
  21. Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»;
  22. Зеленодольский, р. Волга, городской пляж;
  23. Зеленодольский, залив Волги, район паромной переправы;
  24. Зеленодольский, залив Волги, возле СНТ «Щурячий»;
  25. Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»;
  26. Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»;
  27. Зеленодольский, залив Волги, в районе «Эфирного пляжа»;
  28. Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское море»;
  29. Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, р. Кама;
  30. Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;
  31. Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;
  32. Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;
  33. Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;
  34. Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;
  35. Муслюмовский, р. Ик;
  36. Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;
  37. Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;
  38. г. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Сандали»;
  39. Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;
  40. Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;
  41. Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (идет обучение спасателей).
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пляжи открыты на территории баз отдыха и санаториев:

  1. Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
  2. Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
  3. Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
  4. Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
  5. Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
  6. Елабужский, пляж санатория Радуга»;
  7. Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
  8. Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пляжи открыты на территории ДОЛ и студенческих лагерей:

  1. Чистопольский, МУП «Молодежный центр», ЗОЛ пляж «Солнышко»;
  2. Чистопольский, пляж «Раздолье», лечебный комплекс.
  3. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия».
  4. Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».

Напомним, месяц назад в республике для купания открыли только 45 пляжей. Всего было задекларировано 54 территории.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также