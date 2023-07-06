В Татарстане открыли для купания еще 8 пляжей
За последний месяц в Татарстане открыли еще восемь пляжей для купания. По состоянию на 6 июля открыты 53 пляжа. Перечень территорий опубликован на сайте ГУ МЧС России по республике.
В Набережных Челнах отдыхающих ждут в «Урмане» 15 июля. Еще один пляж, в сели Шапши Высокогорского района Татарстана, получил отрицательный акт водолазного обследования.
Муниципальные пляжи открыты по следующим адресам:
- г. Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;
- г. Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
- г. Казань, пляж «Нижнее Заречье»;
- г. Казань, пляж «Озеро Глубокое»;
- г. Набережные Челны, городской пляж;
- г. Набережные Челны, пляж «Су анасы», новый;
- г. Набережные Челны, «Добрый ветер», новый;
- Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
- Нижнекамский, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;
- Мамадышский, г. Мамадыш, р. Вятка, возле горы Пузанка;
- Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»;
- Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Оштормы;
- Чистопольский, пляж «Городская набережная»;
- Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «Городское озеро»;
- Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;
- Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
- Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама;
- Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча;
- Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино, новый;
- Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова;
- Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»;
- Зеленодольский, р. Волга, городской пляж;
- Зеленодольский, залив Волги, район паромной переправы;
- Зеленодольский, залив Волги, возле СНТ «Щурячий»;
- Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»;
- Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»;
- Зеленодольский, залив Волги, в районе «Эфирного пляжа»;
- Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское море»;
- Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, р. Кама;
- Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга;
- Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка;
- Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга;
- Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга;
- Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга;
- Муслюмовский, р. Ик;
- Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма;
- Чистопольский, н.п. Каргали, водоем;
- г. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Сандали»;
- Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки;
- Мензелинский, р. Мензеля, правый берег;
- Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (идет обучение спасателей).
Пляжи открыты на территории баз отдыха и санаториев:
- Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
- Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
- Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
- Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
- Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
- Елабужский, пляж санатория Радуга»;
- Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
- Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».
Пляжи открыты на территории ДОЛ и студенческих лагерей:
- Чистопольский, МУП «Молодежный центр», ЗОЛ пляж «Солнышко»;
- Чистопольский, пляж «Раздолье», лечебный комплекс.
- Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия».
- Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».
Напомним, месяц назад в республике для купания открыли только 45 пляжей. Всего было задекларировано 54 территории.
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