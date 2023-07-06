В Татарстане открыли для купания еще 8 пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последний месяц в Татарстане открыли еще восемь пляжей для купания. По состоянию на 6 июля открыты 53 пляжа. Перечень территорий опубликован на сайте ГУ МЧС России по республике.

В Набережных Челнах отдыхающих ждут в «Урмане» 15 июля. Еще один пляж, в сели Шапши Высокогорского района Татарстана, получил отрицательный акт водолазного обследования.

Муниципальные пляжи открыты по следующим адресам:

г. Казань, пляж «Озеро Комсомольское»; г. Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»; г. Казань, пляж «Нижнее Заречье»; г. Казань, пляж «Озеро Глубокое»; г. Набережные Челны, городской пляж; г. Набережные Челны, пляж «Су анасы», новый; г. Набережные Челны, «Добрый ветер», новый; Нижнекамский, н.п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»; Нижнекамский, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»; Мамадышский, г. Мамадыш, р. Вятка, возле горы Пузанка; Заинский, г. Заинск, городской пляж «Заинск-2»; Кукморский, д. Киндер-Куль, левый берег р. Оштормы; Чистопольский, пляж «Городская набережная»; Альметьевский, г. Альметьевск, пляж «Городское озеро»; Лениногорский, г. Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»; Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»; Алексеевский, пгт. Алексеевское, р. Кама; Нурлатский, г. Нурлат, парк, р. Кондурча; Алексеевский МР, пляж н.п. Лебедино, новый; Ютазинский МР, пляж н.п. Абсалямова; Зеленодольский, н.п. Красный Яр, СОК «Атлашкино»; Зеленодольский, р. Волга, городской пляж; Зеленодольский, залив Волги, район паромной переправы; Зеленодольский, залив Волги, возле СНТ «Щурячий»; Зеленодольский, пгт. Васильево, пляж «Радужный»; Зеленодольский, залив р. Волга, вблизи лодочной станции «Флинт»; Зеленодольский, залив Волги, в районе «Эфирного пляжа»; Лаишевский, г. Лаишево, пляж «Камское море»; Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, р. Кама; Камско-Устьинский, н.п. Заовражный Каратай, р. Волга; Апастовский, пгт. Апастово, р. Табарка; Спасский, н.п. Ржавец, р. Волга; Спасский МР, н.п. Полянки, р. Волга; Тетюшский, г. Тетюши, р. Волга; Муслюмовский, р. Ик; Новошешминский, с. Новошешминск, р. Шешма; Чистопольский, н.п. Каргали, водоем; г. Набережные Челны, р. Кама, пляж «Сандали»; Алькеевский МР, пляж н.п. Базарные Матаки; Мензелинский, р. Мензеля, правый берег; Мензелинский, р. Мензеля, левый берег (идет обучение спасателей).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пляжи открыты на территории баз отдыха и санаториев:

Бугульминский, пляж б/о «Нептун»; Бугульминский, пляж б/о «Чайка»; Бугульминский, пляж б/о «Дружба»; Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»; Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»; Елабужский, пляж санатория Радуга»; Лаишевский, пляж б/о «Бережок»; Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пляжи открыты на территории ДОЛ и студенческих лагерей:

Чистопольский, МУП «Молодежный центр», ЗОЛ пляж «Солнышко»; Чистопольский, пляж «Раздолье», лечебный комплекс. Бугульминский, пляж ДОЛ «Олимпия». Елабужский, «пляж СОК «Буревестник».

Напомним, месяц назад в республике для купания открыли только 45 пляжей. Всего было задекларировано 54 территории.

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Айрат Назипов